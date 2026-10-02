Доля автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, который работает на бензине, в общем объеме проданных в мире машин в первой половине 2026 года опустилась ниже 50%. Об этом сообщила ведущая японская деловая газета Nikkei, обобщившая данные глобальной статистики.

Издание увязывает ситуацию на рынке с резким подорожанием бензина из-за кризиса в зоне Персидского залива и с резким ростом спроса на электромобили, в том числе в Китае. По данным газеты, в первой половине 2026 года было продано 20,25 млн автомобилей с двигателем на бензине — на 10% меньше, чем год назад. Их доля в общем объеме продаж сократилась на 4 процентных пункта, впервые достигнув 49%. Еще в 2021 году, отмечает Nikkei, данный показатель достигал 73%.

За первую половину 2026 года в мире было продано почти 6,9 млн электромобилей — на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В то же время прочные позиции на глобальном рынке пока сохраняют автомобили с гибридным двигателем. Самым стремительным отказ от чисто бензиновых моделей был в Китае, на который сейчас приходится 50% мировых продаж электрокаров.