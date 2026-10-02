В Азербайджане внесены изменения в правила направления работников в командировки.

Соответствующее решение принято Коллегией Министерства финансов.

Согласно изменению, отныне работодатели, являющиеся физическими лицами, также смогут официально направлять своих работников в командировки.

Так, командировкой будет считаться направление работника на определенный срок в другое место для выполнения служебного задания на основании приказа, распоряжения или решения работодателя, являющегося физическим лицом.

В документах, связанных с командировкой, теперь предусматривается указание данных не только предприятия или организации, но и работодателя, являющегося физическим лицом.

Таким образом, правила командирования будут распространяться не только на работников государственных структур, предприятий и организаций, но и на лиц, работающих по трудовому договору у физического лица.