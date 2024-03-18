Постановлением Кабинета министров внесены изменения в Правила сертификации телекоммуникационных средств и устройств в Азербайджанской Республике.

Согласно постановлению, министерство цифрового развития и транспорта будет получать в режиме реального времени следующую информацию об импортируемых в страну цифровых средствах из информационных систем Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:

— дата декларирования продукта;

— код продукта по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности;

— регистрационный код партии продукта;

— описание продукта;

— сведения о лице, ввозящем товар (название юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).