В 2023 году президент Азербайджана издал указ о привлечении инвестиций частного сектора в приватизацию госпредприятий. В соответствии с документов подготовлены предложения по восьми госпредприятиям. Об этом на пресс-конференции 30 января по итогам прошлого года сообщил Метин Эйнуллаев – глава службы по имущественным вопросам Минэкономики Азербайджана.

Среди предприятий, которые будут приватизированы с участием частного и иностранного капитала он назвал: ПО «Азеркимья», заводы «Метанол», «Этилен, пропилен, карбамид» — все три предприятия принадлежат в настоящее время госнефтекомпании SOCAR.

Приватизация также коснется госпредприятия по добыче золота — «Азериголд», телекоммуникационные компании «Бактелеком» и «Азтелеком», а также «Международного банка Азербайджана».

По словам Эйнуллаева, речь идет об уменьшении долевого участия государства в этих предприятиях. Будут проданы часть акций этих предприятий и в их приобретении смогут принять участие иностранные и местные компании. Сейчас ведется работа по разработке предложений, и эта работа должна быть завершена в течении девяти месяцев, сказал он.

Эйнуллаев также отметил, что речь не идет о прямой приватизации. Вначале будет акционирование, а затем часть пакетов акций будет продана. (Turan)