Швеция сообщила о втором случае повреждения подводного телекоммуникационного кабеля в Балтийском море, что еще больше усиливает загадочность предполагаемых диверсий в этом регионе, пишет The Wall Street Journal.

Это произошло вскоре после того, как Финляндия и Эстония предположили, что нарушения в работе газопровода и кабеля связи, скорее всего, были вызваны искусственно.

Кабель, связывающий Швецию с Эстонией, был поврежден, но причина этого остается неизвестной. Это произошло примерно в то же время, что и инциденты в Финляндии и Эстонии, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности критической инфраструктуры Европы.

НАТО выразила готовность к решительным действиям, если будет доказано, что это преднамеренная атака на критически важную инфраструктуру. Президент России Владимир Путин отрицает причастность Москвы к этим инцидентам.

Следователи Финляндии, которые расследуют повреждение финско-эстонского газопровода, заявили о проверке китайского и российского судов, которые находились в Финском заливе. Это Newnew Polar Bear и Sevmorput. Также рассматриваются и другие корабли, которые были в этом районе в момент повреждения. (BRIEFLY)