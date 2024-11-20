Прокуратура Швеции начала расследование повреждений подводного кабеля в Балтийском море, сообщает в среду издание The Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, следователи изучают, «какую роль мог сыграть сухогруз Yi Peng 3», зарегистрированный в Китае.

Согласно информации, предоставленной порталом MarineTraffic, которую приводит газета, данное судно проходило близ шведско-литовского и финско-немецкого подводного кабеля примерно в тот момент, когда были зафиксированы их повреждения в воскресенье и понедельник.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разрыв подводного кабеля связи между Финляндией и Германией не мог быть случайностью, вероятнее всего, он произошел в результате «гибридных действий».