Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила члена военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Насера Якоба Джаббера Насера, который курировал финансирование организации в Рафахе.

Как передает #, об этом сообщает армейская пресс-служба.

«ЦАХАЛ и Служба общей безопасности (ШАБАК) ликвидировали террориста Насера Якоба Джаббера Насера. В рамках своей деятельности в военном крыле ХАМАС он отвечал за финансирование значительной части военной активности ХАМАС в Рафахе», – отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в конце прошлого года Насер перевел на счета ХАМАС сотни тысяч долларов для продолжения военной деятельности движения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал, что его страна не отказывается от своих планов провести военную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом, дата ее начала уже определена.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции «Железные мечи», которая продолжается по сей день.