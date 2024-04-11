В среду палестинские и арабские СМИ сообщили, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибли трое сыновей и несколько внуков Исмаила Хании – лидера радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Европе. Это подтвердили и пресс-службы израильской армии и службы безопасности.

Как заявили в ЦАХАЛ, Эмир Хания был командиром эскадрона военного крыла ХАМАС. Два его брата – Мухаммад и Хазем Хания – также были командирами группировки.

Исмаил Хания подтвердил сообщение о гибели своих сыновей и внуков. Он назвал их «мучениками» и добавил, что кровь его детей «не дороже, чем кровь любого из нашего народа».

Он заявил медиакомпании «Аль-Джазира», что гибель родственников не заставит руководство ХАМАС отступить от своих планов, в том числе изменить свою позицию в отношении переговоров о перемирии с Израилем.

Всего у 62-летнего Хании 13 детей. Сам глава ХАМАС не живёт в секторе Газа, его основное место жительства — Катар. (svoboda.org)