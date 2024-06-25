Сестра экс-президента США Барака Обамы — Аума Обама и ее дочь пострадали от слезоточивого газа во время протестов в Кении.

Как передает #, об этом она сама сообщила в эфире CNN.

«Я пришла, чтобы присоединиться к ним… И против нас применили слезоточивый газ. У нас с собой только флаги и баннеры. У этих молодых людей нет больше ничего… Как они могут применять против них слезоточивый газ?» — заявила она.

Комментируя вопрос о том, почему Обама, которая ранее никогда не участвовала в политике, вышла на протесты, женщина заявила, что хочет, чтобы у ее дочери и внуков было будущее в этой стране.