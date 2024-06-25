Протестующие против повышения налогов подожгли здание городского совета Найроби.

Как передает #, об этом сообщает телеканал Citizen TV.

«Городской совет в огне», — следует из сообщения телеканала.

Сообщается, что толпы людей разграбили клуб, принадлежащий одному из высокопоставленных чиновников правительства.

Полиция применила слезоточивый газ в районе палаток службы экстренной помощи для пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар.