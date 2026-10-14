В Тиране протестующие студенты подожгли здание министерства образования Албании, когда беспорядки переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщает местное издание Politico.

Инцидент произошел, когда сотни студентов вышли на акцию протеста у здания министерства образования в центре Тираны. Протестующие требуют отставки премьер-министра Эди Рамы, а также решения проблем с завышенной стоимостью обучения, нехваткой финансирования и массовой безработицей среди молодежи.

По данным издания, на первом этаже министерства образования вспыхнул пожар. Протестующие забрасывали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы.

У офиса премьер-министра протестующие использовали коктейли Молотова. Полиция Албании заявила, что в ходе беспорядков пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов и одна женщина-журналист. Задержаны 23 участника акции.

Представители полиции утверждают, что протестующие применяли против стражей порядка бутылки с зажигательной смесью, петарды и камни, а также повредили внешнее ограждение и пытались проникнуть во внутренний двор министерства.