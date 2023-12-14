8 студентов Бакинского государственного университета (БГУ), имеющих высокие достижения в образовании, удостоены «Стипендии Гейдара Алиева», сообщает #.

Студентами БГУ, удостоенными этой стипендии, являются: Сиявуш Багиров, Гюнай Аббасова, Рубаба Асланова, Габиба Джафарова, Мехрангиз Исмайлова, Гусейн Гулиев, Сибель Аскерова и Шахана Бабазаде.

«Стипендия Гейдара Алиева» учреждена Распоряжением Президента Ильхама Алиева для 100 студентов, обучавшихся очно на уровне бакалавриата и имевших высокие образовательные достижения.

Стипендия выплачивается единовременно за счет средств государственного бюджета в размере 3000 манатов.