В Берлине представлена тотальная инсталляция “ღ” (читается как «ghani»), созданная казахстанской художницей Анной Кин.

Проект демонстрировался в пространстве HotelContinental – Art Space in Exile и вошёл в альтернативную программу Берлинской недели искусства, вызвав широкий интерес среди профессионалов, сообщила азербайджанский куратор и международный культурный менеджер Зулейха Ибад, сообщает #.

«Инсталляция исследует антикoлониальную языковую политику через формы букв, звуки и жесты. Главная идея заключается в том, что язык является носителем исторической памяти, политического давления и одновременно культурной устойчивости», — отметила З.Ибад.

В проекте были объединены алфавиты из Центральной Азии, Кавказа, Восточной Европы, Балкан и Северной Африки. Таким образом, было продемонстрировано то, как в контексте империй, колониализма и миграций языки подвергаются подавлению, изменению и маргинализации. В состав инсталляции вошли многоканальные видеоролики, лазерно вырезанные и подвешенные буквы, а также звуковые фрагменты. Всё это побудило зрителя задуматься о памяти, идентичности и власти. В рамках проекта изучались алфавит, звук и системы.

«Язык — это одновременно и оружие, и исцеление. Он может использоваться на государственном уровне для разжигания ненависти, но также может проявляться как молитва», — подчеркнула Анна Кин.

В рамках проекта была представлена общественная программа «Слушающие рассказы», расширяющая понимание языка за пределы алфавита, включая формы звука, тела и систем власти.

Программа включала два основных мероприятия. Турецкая художница доктор Бану Чичек Тюлю в выступлении «Квиризация звука: язык вне слов и тела» представила звук как альтернативу письменному языку и коллективный опыт прослушивания. А украинский художник Николай Карабинович в семинаре «Золотое поле ткани: L — Лабубу, C — Кёртис Ярвин и скрытое хранилище в рабочем центре» представил критику бюрократических и идеологических структур через «язык систем», цифровые платформы и технику коллажа.

Инсталляция «ღ» не ограничивается художест венным представлением, она созд аёт диалог между художником, з рителем и различными языковыми , культурными и историческими к онтекстами. Особого внимания заслуживает интерактивная работа «Произнеси свой алфавит», где посетители, выступая у микрофона, произносили свои алфавиты на любом языке и в любом порядке, формируя коллективный звуковой коллаж внутри пространства.