Власти Японии рассматривают возможность введения нового пакета санкций в отношении России. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщила газета Yomiuri.

По данным издания, Токио может последовать за странами Евросоюза, которые в последнее время усиливают санкционное давление на Москву. В числе возможных мер рассматриваются ограничения в отношении судов так называемого теневого флота, расширение экспортных ограничений и ужесточение экспортного контроля.

Вопрос о новых санкциях также связывают с поездкой президента России Владимира Путина на Итуруп, которая вызвала негативную реакцию японских властей. Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал реакцию японской стороны необоснованным демаршем.

По словам Ноздрева, он разъяснил главе японского внешнеполитического ведомства позицию Москвы о том, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории России.