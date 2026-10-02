МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями.

Как передает МЧС, по информации Национальной службы гидрометеорологии, на территории республики ожидается нестабильная погода.

В связи с этим МЧС призывает население строго соблюдать соответствующие правила безопасности. В частности, во время сильного ветра следует держаться подальше от легких конструкций, временных построек, зданий и рекламных щитов; не находиться под линиями электропередачи, проводами и высокими деревьями; с учетом того, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае возникновения опасности рекомендуется звонить по телефону горячей линии «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям.