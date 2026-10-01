Россия будет готова применить «все имеющиеся» у нее вооружения, включая ядерное, в ответ на атаку со стороны Запада, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Таким образом он прокомментировал предупреждение, направленное в адрес НАТО на случай попытки блокады Калининградской области. В документе Москва обвинила Альянс в «опасном и безрассудном курсе», влекущем за собой «высокий риск начала прямого вооруженного конфликта».

Путин отметил, что там было «все правильно написано». «Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, но, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что, по данным генсека НАТО Марка Рютте, население стран альянса в Европе составляет 300 млн человек. «Именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств… Мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал», — сказал президент.

По словам Путина, в связи с этим Россия намерена использовать в борьбе с Западом «свои конкурентные преимущества». «Конечно, Франция, Великобритания — ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет», — сказал он.

Путин также предупредил, что момент, «когда ничего уже нельзя будет изменить», может наступить быстро и неожиданно. Он напомнил о заявлениях западных политиков, которые настаивают на подготовке войны с Россией к 2029–30 году. «Это же не мы формулируем, это мы слышим с той стороны, причем постоянно, а потом действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов, — это же все эскалация», — перечислил Путин.

По его мнению, «логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к фатальной необратимости», и из-за этого исключать ничего нельзя. «Сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести землю до катастрофического состояния, можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет… Мы должны это иметь в виду и избежать этого», — заключил Путин. (themoscowtimes.com)