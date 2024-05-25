НАТО поразит все военные объекты России в Украине, если Владимир Путин решится на применение ядерного оружия, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian. При этом он скептически отнесся к возможному ядерному удару со стороны РФ, отметив, что российскую сторону о последствиях предупредили США.

«Американцы сказали русским, что если вы примените ядерную бомбу, даже если никто не погибнет, мы поразим все ваши объекты в Украине обычным оружием, мы уничтожим их все», — сообщил дипломат.

По мнению Сикорского, предостережения со стороны США — не пустые слова. Министр также напомнил, что от применения ядерного оружия Россию ранее предостерегли Китай и Индия. «Это не детские игры. Потому что если табу (на использование ядерного оружия) будет нарушено, как и запрет на силовое изменение границ, Китай знает, что Япония и Корея прибегнут к ядерному оружию», — сказал он.

Глава МИД также заявил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам внутри России, и добавил, что Запад должен прекратить «постоянно ограничивать себя» в вопросах поддержки Киева.

В феврале 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Соединенные Штаты, а также Китай и Индия предостерегали Владимира Путина от применения ядерного оружия, пригрозив последствиями. По его словам, в конечном итоге это «имело свой эффект». (moscowtimes.ru)