Вашингтон не соглашается на какое-либо серьезное экономическое сотрудничество с Москвой, пока не будет завершена война против Украины, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона продолжает рабочие контакты с американскими представителями и предлагает совместные проекты, которые привели бы «к большой выгоде и России, и Америке».

«Кирилл Дмитриев (Представитель президента РФ) продолжает обсуждать экономическую проблематику (с властями США). К нашему сожалению, американцы, несмотря на очевидную выгоду, по-прежнему увязывают весь этот процесс с украинским урегулированием, то есть говорят, что сначала урегулирование, потом уже реализация проекта», — сказал он журналистам. Власти РФ считают, что «работу к собственной выгоде» следует проводить прямо сейчас, без остановки войны, но само продолжение диалога — это «весьма положительный процесс», заявил Песков.

На прошлой неделе спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне с официальными лицами США и обсуждал с ними в том числе урегулирование войны в Украине, сообщали источники Reuters. На переговорах также была затронута тема российско-американских энергетических проектов, которые могли бы быть реализованы после завершения войны.

Дмитриев назвал переговоры, которые состоялись через несколько дней после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке, «конструктивными».

CNN со ссылкой на источники сообщал, что Дмитриев встречался со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером, переговоры прошли 24 сентября. По данным собеседников телеканала, посланник Путина обсудил с представителями Вашингтона сотрудничество РФ и США, а также остановку войны. (themoscowtimes.com)