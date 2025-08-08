В рамках рабочей поездки Президента Ильхама Алиева в США министр экономики Микаил Джаббаров встретился с директором управления по науке и технологической политике Белого дома Майклом Крациосом.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве экономики, на встрече было отмечено, что рабочий визит Президента Азербайджана в Вашингтон по приглашению Президента США Дональда Трампа создал благоприятную основу для обсуждения повестки двусторонних отношений и развития партнерства на стратегическом уровне. Было подчеркнуто значение проектов, реализуемых в рамках взаимных интересов двух стран, для развития региона, а также рассмотрены возможности реализации существующего потенциала для расширения экономического сотрудничества посредством совместных инициатив.

В ходе обсуждений была отмечена стратегическая географическая позиция Азербайджана, успешные результаты реформ, направленных на диверсификацию экономики, развитие ненефтегазового сектора, а также наличие благоприятной бизнес- и инвестиционной среды. Подчеркнуто, что на фоне глобальных вызовов цифровая трансформация экономики и развитие наукоемких отраслей являются одними из ключевых приоритетов стратегии развития Азербайджана.

Особо была отмечена фундаментальная роль технологических инноваций, научных разработок и искусственного интеллекта в экономической трансформации. Отмечены меры по превращению Азербайджана в региональный центр стратегических знаний и инноваций, а также возможности реализации потенциала сотрудничества в этом направлении между двумя странами.