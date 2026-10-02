Президент США Дональд Трамп считает, что Демократическая партия вынесет ему импичмент, если Республиканская партия проиграет на промежуточных выборах в конгресс. Его слова приводит ТАСС.

«У нас все отлично получается, когда я в списке. А когда меня в списке нет, люди не так активно идут голосовать. Сделайте вид, что я баллотируюсь, пожалуйста. <…>. И если мы не выиграем, они (демократы. — «Газета.Ru») в итоге меня подвергнут импичменту», — сказал Трамп.

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут 3 ноября.