Президент США Дональд Трамп пообещал американцам ад в случае поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом он заявил на съезде республиканцев в Далласе, передает NBC News.

«Если мы проиграем, вы лишитесь своих границ, вы лишитесь налоговых льгот, вы лишитесь безопасности и защиты. Вы лишитесь своего благосостояния. Наша страна переживает настоящий ад. И вам придется пройти через этот ад — так же, как это было всего два года назад», — сказал Трамп.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года.