Президент США Дональд Трамп 9 сентября пообещал выплатить дивиденды в размере $5 тыс. каждому взрослому жителю страны в том случае, если республиканцы сохранят контроль над конгрессом по итогам ноябрьских выборов.

«Если республиканцы получат контроль и над палатой представителей, и над сенатом США — и там и там <…> благодаря нашей огромной экономической мощи и успехам я выплачу дивиденды в размере $5 тыс. каждому взрослому гражданину Соединенных Штатов Америки», — сказал он на съезде республиканцев в Далласе, его слова приводит агентство Reuters.

Он добавил, что единственным условием станет требование потратить эти деньги на территории США. Дополнительных подробностей предложения пока не сообщается.