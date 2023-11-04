В Вашингтоне, столице США, объявили о запуске новой программы, направленной на борьбу с автоугонщиками, сообщает издание DCist. Жителям районов с высоким уровнем преступности бесплатно выдадут геометки Apple AirTag для отслеживания своих машин.

Жители Вашингтона смогут получить геометки Apple в рамках специальных мероприятий, которые будут проводится местными полицейскими участками. Для получения бесплатных AirTag нужно будет предъявить доказательства о проживании в том или ином районе Вашингтона, который вошел в новую программу по борьбе с автоугонщиками. Также отмечается, что полиция поможет американцам установить геометки на свои автомобили.

«Мы знаем, что лица, занимающиеся этим видом преступной деятельности, часто совершают другие правонарушения, и один арест может помочь закрыть несколько дел», — заявила исполняющая обязанности начальника полиции Памела Смит.

Количество геометок, которые будут выданы жителям, не уточняется.