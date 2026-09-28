Обнародован прогноз погоды на 29 сентября.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются временами дожди.

В отдельных местах полуострова дожди могут носить кратковременный ливневый характер, возможны грозы. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17–20° тепла, днем — 22–25° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70–80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются временами дожди. В отдельных местах осадки могут носить интенсивный и сильный ливневый характер, возможны грозы, град, а в высокогорных районах дождь может перейти в снег. Ночью и утром местами будет туман. Восточный ветер местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15–19° тепла, днем — 22–27° тепла, в горах ночью — 3–6° тепла, днем — 6–10° тепла.