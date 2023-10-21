Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ближе к вечеру в некоторых местах возможны кратковременные дожди, грозы. Утром местами будет слабый туман. Юго-западный ветер сменится северо-западным, днем возможно усиление ветра.

Температура воздуха ночью составит 12-15° тепла, днем 17-22 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм рт.ст. до 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, днем в некоторых восточных районах возможны дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем 21-26°тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4 ° тепла, днем 7-12 ° тепла.