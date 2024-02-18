Обнародован прогноз погоды на 19 февраля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 4-7° тепла.

В районах Азербайджана оэидаются местами переменные осадки, в горных и предгорных районах прогнозируется снег. Утром осадки постепенно прекратятся, днем в большинстве районов будет преимущественно без осадков. Временами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла, в горах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.