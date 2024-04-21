Обнародован прогноз погоды на 22 апреля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но утром местами возможны кратковременные дожди, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм до 762 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 65-75%, днем 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы и град, в высокогорьях — снег. Ночью и утром в отдельных районах временами туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.