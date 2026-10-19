Политика Дональда Трампа и до его дизельной сделки с Владимиром Путиным уже стала мешать некоторым его однопартийцам, избирающимся в Конгресс 3 ноября. После же нее законодатели, которые только недавно проголосовали за закон имени Линдси Грэма об «адских» санкциях против России, начали открещиваться от действий президента – особенно те, кому приходится вести жесткую предвыборную борьбу с демократами.

Сделка Трампа, его отказ от введения «адских» санкций и критика Владимира Зеленского стали настоящей головной болью для кандидатов от Республиканской партии, пишет The Wall Street Journal. В интервью и на встречах с избирателями их постоянно спрашивают, почему именно сейчас пришло время смягчить позицию по отношению к России, отмечает газета. Некоторые республиканцы предпочли не защищать решения Трампа. «Думаю, мы не должны уступать Путину ни на йоту», – заявил в воскресенье CNN Майк Роджерс, который бьется за кресло сенатора от штата Мичиган.

По словам Роджерса, он не разделяет позицию Трампа и готов поддержать «более удачную идею по снижению цен на дизель», а к соответствующей договоренности с Путиным относится «несколько скептически». Найти другие способы снижения цен на топливо призвали также переизбирающийся сенатор от Аляски Дэн Салливан и кандидат в сенаторы от Айовы Эшли Хинсон. Салливан призвал расширять добычу на Аляске и укреплять вооруженные силы. Такие «элементы жесткой силы Путин понимает лучше всего», считает он.

Борьба за Конгресс, где избирается вся Палата представителей и треть Сената, идет очень жесткая. Многие избиратели, поддержавшие Трампа на президентских выборах, разочарованы его политикой, о чем свидетельствует в том числе падение рейтинга президента до минимума за два его срока. Республиканцы имеют небольшой перевес в обеих палатах: на данный момент 218 мест против 214 у демократов в Палате представителей (всего в ней 435 мест) и 53 против 47 – в Сенате.

Чтобы демократы получили большинство, их чистый выигрыш в каждой из палат должен составить четыре места. Многие аналитики ожидают, что они получат контроль над нижней палатой, но результаты выборов в Сенат остаются непредсказуемыми, отмечает Reuters.

Несмотря на обещание Трампа после договоренности с Путиным, что «цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться, в рекордных значениях, и очень быстро», этого не происходит. Дизель используется в сельском хозяйстве, грузоперевозках, строительстве, поэтому рост цен на него по цепочке поставок распространяется на многие секторы экономики.

На прошлой неделе было объявлено, что индекс потребительских цен вырос в сентябре на 3,7% в годовом исчислении после подъема на 3,4% в августе.

Даже спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который никогда не противоречит Трампу, дал понять, что решение о приостановке санкций против России станет предметом дальнейшего обсуждения. «Конгресс несколько недель назад решительно проголосовал по этому вопросу, – заявил Джонсон, имея в виду закон об «адских» санкциях. – Мы понимаем, что Путину нельзя доверять. Но я сказал команде Белого дома, что нам нужно это обсудить и, как мне кажется, тщательно взвесить непредвиденные последствия». Три общенациональных опроса показали падение рейтингов Трампа до новых минимумов (до 33-36%), при этом демократы опережают республиканцев на 8-10 процентных пунктов, отмечает Axios. Результаты экономической политики Трампа одобряют лишь 21-27% американцев. Согласно анализу Reuters на начало октября, кандидаты от Республиканской партии в 41 из 62 высококонкурентных избирательных округов либо открестились от политики Трампа, либо пытались преуменьшить свои связи с ним. Более десятка удалили со своих предвыборных сайтов имя, изображение или заявление Трампа об их поддержке.

«Дизельная дипломатия» Трампа рискует обернуться против него, считает Джулиан Зелизер, профессор Принстонского университета: она создает впечатление, что у Белого дома нет ни жизнеспособного плана по снижению цен на топливо, ни эффективной внешней политики, способной положить конец войне Украине. (themoscowtimes.com)