Верховный суд Испании 19 октября аннулировал ордер на арест бывшего премьер-министра провинции Каталония Карлеса Пучдемона, выступавшего за отделение Каталонии от Испании. Теперь Пучдемон может вернуться на родину после девяти лет изгнания.

Ордер на арест Пучдемона был выписан испанскими властями в 2017 году, после того, как он провёл референдум о провозглашении независимости Каталонии. За независимость проголосовало более 90% участников. Однако Мадрид объявил референдум незаконным, а Пучдемон и ряд каталонских политиков были обвинены в мятеже.

Пучдемон бежал из Испании и более девяти лет жил в других странах Европы, преимущественно в Бельгии. В 2024 году ему один раз удалось приехать в Испанию и выступить перед многочисленными слушателями. Полиции не удалось узнать, как он въехал в Испанию и как потом покинул её.

В том же 2024 году, после смены правительства Испании, для многих политиков и активистов, выступавших за отделение Каталонии, была объявлена амнистия. Она не коснулась Пучдемона и двух министров его правительства – Луиса Пуча и Тони Комина. Сегодняшнее решение Верховного суда освобождает от преследования всех троих.

Пучдемон неоднократно заявлял, что вернётся в Испанию в случае, если его судебное преследование будет прекращено. Он не исключал своего возвращения в политику Каталонии. (svoboda.org)