Шоковый эффект произвело прозвучавшее на этой неделе признание председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей от Республиканской партии Майкла Маккола, одного из трех авторов «плана победы» Украины, в интервью Джулии Иоффе из Puck News, прямо заявившего, что российская пропаганда «заразила изрядную часть базы моей партии».

Маккол предположил, что в этом виноваты консервативные СМИ. «Есть еще несколько ночных развлекательных шоу, которые, похоже, крутят, как мне кажется, российскую пропаганду в нашем эфире, и она почти идентична тому, что говорят по российскому государственному телевидению», — сказал Маккол. Он также привел в пример «людей, которые читают различные издания, посвященные теориям заговора, которые просто не соответствуют действительности, и они фактически моделируют российскую пропаганду». На вопрос, о каких именно республиканцах он говорил, Маккол ответил, что это «очевидно», бесспорно, имея в виду спикера Палаты Представителей Майка Джонсона и остальных трампистов.

5 лет назад, во время первого расследования импичмента Дональда Трампа в 2019 году, о том же говорила бывший помощник Трампа по национальной безопасности Фиона Хилл. Сидя перед республиканцами в Конгрессе, она умоляла их не распространять российскую пропаганду.

Ведущее американское издание The Washington Post утверждает, что «нынешние комментарии — самые значительные на сегодняшний день, но они не единственные».

Авторы редакционной статьи под заголовком «Когда один из ведущих республиканцев говорит, что российская пропаганда заразила Республиканскую партию» предполагают, что тупик, в который зашла партия по вопросу о финансировании Украины, «очевидно, заставил республиканцев задуматься о своих коллегах и союзниках».

По существу, Маккол намекнул, что Республиканская партия пропитана российской агентурой, а говоря о союзниках, он, конечно-же, имел в виду вновь ожившего после более чем полугодового забвения в связи с разоблачениями его поддержки российской позиции, советника президента Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

Республиканец открыто обвинил Салливана в торможении процесса передачи Украине оружия, отметив, что и Байден и Салливан «купились» на ядерные угрозы России.

Напомним, что Салливан на днях заявил, что Россия может нанести ядерный удар по Штатам, если они предоставят Украине «слишком много» военной помощи. Фактически, он признал, что в качестве ответственного лица администрации Белого дома за национальную безопасность Соединенных Штатов советует президенту и всему руководству страны не давать Украине «слишком много» оружия. Надо понимать, что он, как советник, продвигает идею оказания помощи Украине малыми порциями и понемногу, столько, чтобы всего лишь выживали. Как не вспомнить тут медведевское — «денег мало, но вы держитесь».

Один из авторов «плана победы» Украины Маккол проявил большую политическую корректность, обозначив позицию высокопоставленного чиновника действующей администрации Белого дома всего лишь «осторожностью»: «Но я просто думаю, что он был слишком робким, слишком осторожным. И все слишком провокационно. Но самое безумное то, что все, о чем он волновался, уже согласовано, мы это передаем. Просто этого слишком мало и слишком поздно», — добавил он.

Но, мы-то – журналисты, корректными в ситуации, когда гибнут украинские дети, уничтожаются целые города, идет смертельная война за выживание украинского народа, быть не обязаны.

К сожалению, приходится констатировать – Салливан тем самым уже открыто проявил себя как проводник идей Путина и его ядерного шантажа. Сейчас становится ясно, почему летом-осенью 2022 года США не предоставили уверенно освобождающей оккупированные территории Украине достаточно помощи для окончательного изгнания агрессора за пределы своих границ.

Проводивший до сих пор вместе с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом скрытую игру Салливан уже в открытую выступает на стороне Путина. Убежденные сторонники «непоражения Украины», а по существу – «непоражения России» на некоторое время ушли в тень после того, как раскрылись подробности и сорвались их секретные соглашения с Путиным, вызвавшие скандал в Вашингтоне. А именно, постыдная устная договоренность Бернса с Путиным за несколько месяцев до начала «СВО» во время визита в Москву 2-3 ноября 2021 года о запрете Украине наносить ответные удары по российской территории в обмен на согласие Путина не продвигаться в страны НАТО. И секретные переговоры Тома Грэма в Москве по поручению Салливана, прямо передавшем русским: «Мы заинтересованы в сильной России, проецирующей свою стабильность на свои периферии».

Однако, видимо, «штрафной период» успешно преодолен, и Салливан, воспользовавшись всецелой занятостью главы госдепа Энтони Блинкена и отсутствием на некоторое время в связи с проблемами в здоровье главы Пентагона Ллойда Остина, ярых и последовательных друзей Украины, вновь стал нашептывать Байдену свои нарративы, чтобы добиться на поле боя в Украине «почетной ничьи» для Путина, а не победы Украины.

И ядерный шантаж для того средство наиболее эффективное, судя по той помощи, которая идет в Украину, вернее – по ее отсутствию.

Приходится лишь строить догадки относительно причин противодействия Салливана победе Украины, кстати недавно побывавшего в Киеве, чтобы убедить Зеленского не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам вглуби России, и почему Байден все еще его не уволил, но верно одно – его даже не убеждают экспертные оценки о выгодности для самих Штатов поставок оружия Украине. Как с точки зрения увеличения рабочих мест, так и того обстоятельства, что 80% американских средств, которые выделяют на военную помощь Украине, остаются в Штатах. И большая часть из них, как говорит Маккол, пойдет на инвестиции и модернизацию запасов. «Мы сбрасываем старое в Украине», — поясняет он

Маккол говорит, что электорат республиканцев не понимает всех этих доводов. Надеемся, что Макколу и другим его соратникам удастся в том убедить спикера-трамписта, отчаянно противящегося ставить законопроект о выделении Украине финансирования в размере 61,4 млрд долларов на голосование. И что Салливан не имеет такого же влияния на Конгресс, как на Байдена. Иначе, пока Салливан заботится о «лице» Путина, «лица» лидера свободного мира не останется у самой Америки.