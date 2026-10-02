Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 2 октября встретился с находящимся с официальным визитом в стране министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

«В ходе встречи, состоявшейся в городе Шуша, культурной столице Азербайджана, было отмечено, что братские и стратегические союзнические отношения между двумя странами динамично развиваются во всех направлениях, включая военную сферу.

Особо подчеркнуто, что расширение масштабов военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией находится под постоянным контролем глав государств.

Министры обороны, отметив важность совместных военных учений «Сила единства — 2026», проводимых с участием военнослужащих двух стран, и подобных встреч, выразили уверенность, что партнерство будет успешно продолжено и в будущем.

В ходе двусторонней встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической сферах и сфере военного образования, а также региональная безопасность и пути обеспечения устойчивого мира в регионе», — говорится в информации ведомства.