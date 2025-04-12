В Анталье прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.
Об этом сообщает МИД Азербайджана.
12 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретились на полях Анталийского дипломатического форума.
Стороны обсудили текущую ситуацию в процессе нормализации отношений после завершения работы над текстом мирного соглашения и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.
Министры выразили готовность продолжить диалог.