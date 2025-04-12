В Анталье прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

12 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретились на полях Анталийского дипломатического форума.

Стороны обсудили текущую ситуацию в процессе нормализации отношений после завершения работы над текстом мирного соглашения и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министры выразили готовность продолжить диалог.