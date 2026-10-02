Азербайджан обеспокоен региональными процессами, происходящими на Ближнем Востоке, и мы готовимся к долгосрочной нестабильности в окружающем регионе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на Региональном форуме CAMCA заявил помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что наблюдаемые в настоящее время в армянском обществе определенные тенденции также вызывают обеспокоенность. Реваншистские силы все еще достаточно сильны в обществе. Еще одним вызывающим обеспокоенность моментом является наличие реваншизма и среди армянской молодежи. К сожалению, они до сих пор подходят к процессу с реваншистским мышлением. По этой причине правительство Армении должно очень серьезно работать над тем, чтобы подготовить свой народ к миру.

«У нас как у азербайджанской стороны есть стратегическая решимость. Наша цель – реализовать мирную повестку дня, укрепить ее на месте и построить региональную архитектуру, основанную на концепции мира. Это может обеспечить долгосрочный мир и стабильность для народов Азербайджана и Армении», — заявил помощник Президента.