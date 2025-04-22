Кремль готовит российское общество к долгосрочной милитаризации и возможному конфликту с НАТО, используя нарративы, которые ранее были задействованы для оправдания вторжения в Украину, обращают внимание эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Обвинения в «нацизме», с которыми российские чиновники и пропагандисты, связывали вторжение в Украину, теперь все чаще направлены не только в Киев, но и на государства Европы, отмечают в ISW.

Так, 20 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Евросоюз в планах возобновить «европейскую идеологию нацизма». «Мы с этим мириться не будем, приложим все силы, чтобы эта идеология «не поднимала голову», чтобы она была раз и навсегда уничтожена и чтобы Европа все-таки вернулась к своим ценностям», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Россия-1», комментируя рекомендации Еврокомиссии европейским лидерам отказаться от участия в Параде Победы 9 мая в Москве.

Как отмечает ISW, эти заявления вписываются в давнюю стратегию Кремля — использовать образ победы СССР над нацистской Германией и мифы о Великой Отечественной войне для очернения Европы и НАТО и укрепления общественной поддержки милитаризации.

«Кремль неоднократно проводил исторические параллели с ВОВ, чтобы убедить население в оправданности социальных и экономических жертв ради военных целей в Украине. Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники регулярно используют термин «денацификация», под которым подразумевается смена власти в Украине и создание лояльного Москве режима. Именно эта риторика о «нацистском» правительстве в Киеве легла в основу обоснования полномасштабного вторжения в феврале 2022 года», — напоминает ISW.

Сейчас, как отмечают эксперты института, российская пропаганда распространяет подобные схемы и на другие страны — Финляндию, а также на бывшие советские республики, включая Эстонию и Молдову.

Так, в январе 2024 года, в ходе празднования 80-летия снятия блокады Ленинграда, Путин заявил, что Россия находится в состоянии «экзистенциального геополитического конфликта» с «современным нацизмом», который выходит за рамки украинского кризиса. Он также обвинял в «нацизме» страны Балтии, тогда как спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что «фашистская идеология становится нормой» для руководства НАТО. Этот нарратив, по мнению ISW, может быть использован в будущем, чтобы оправдать возможное вторжение в страны Балтии или Финляндию — под предлогом «защиты русскоязычного населения».

В январе глава дипломатии ЕС Кая Каллас, ссылась на данные европейских разведок, предупредила, что Россия может попытаться атаковать одну из стран Европейского союза уже к 2028 году. Она подчеркнула важность не только увеличения инвестиций в оборону, но и готовности к возможному вооруженному конфликту.

В феврале датской военной разведки указывала на высокую вероятность «крупномасштабной войны» в Европе в течение пяти лет. А в марте глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Москва стремится испытать сплоченность Запада, в частности — готовность стран НАТО действовать в рамках пятой статьи о коллективной обороне. (moscowtimes.ru)