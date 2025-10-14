Бельгия в рамках планов ЕС и НАТО по увеличению военных расходов готовит план масштабной милитаризации на 34 млрд евро. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар.

«В рамках этого плана предполагаются закупки вооружений и техники на астрономическую сумму — €34 млрд. Списки внушительные, там значатся фрегат, системы ПВО Patriot, SAMP/T, NASAMS, Skyranger, ПЗРК Piorun, вертолеты, разведывательно-ударные БПЛА SkyGuardian MQ-9B, БМП, грузовые автомобили, а также две тысячи беспилотников. Решено увеличить до 45 единиц парк истребителей F-35, приходящих на смену F-16. А их, в свою очередь, по мере выведения из эксплуатации планируют передавать ВСУ», — отметил посол.

По его словам, теперь в королевстве «ломают голову над тем, как выдержать временной график, чтобы соответствовать генеральной линии НАТО и ЕС на ускоряющуюся милитаризацию».