Президент США Дональд Трамп назвал интересной ситуацией неудавшуюся казнь в штате Теннесси. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что ж, это была интересная ситуация», — сказал Трамп, говоря об инциденте, когда в ходе процедуры не сработал препарат для смертельной инъекции.

Президент не уточнил, будет ли приговор все-таки приведен в исполнение, и посоветовал обратиться за разъяснениями к местным властям. По его словам, казнь состоялась, но препарат не до конца сработал. Трамп также отметил, что процедура казни не должна быть настолько сложной.