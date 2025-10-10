На заводе взрывчатых веществ военного назначения в Теннесси произошел мощный взрыв. В результате погибли несколько человек, точное число жертв не приводится.

Местоположение некоторых людей неизвестно, передает CBS News.

По информации ABC News, как минимум 13 человек числятся пропавшими без вести.

Взрыв произошел на заводе Accurate Energetic Systems. Причина пока неизвестна. Экстренные службы работают над устранением последствий. Специалисты не сразу смогли попасть на территорию завода из-за продолжающихся взрывов.