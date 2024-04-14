В связи с угрозой военной эскалации между Ираном и Израилем члены семей сотрудников посольства Германии уезжают из Тегерана. Кроме того, посольства Германии в Тегеране и Тель-Авиве принимают дополнительные меры безопасности, сообщил в субботу, 13 апреля, представитель министерства иностранных дел Германии в ответ на запрос информационного агентства dpa.

Представитель МИД указал также, что точное число граждан ФРГ, которые проживают в Иране и хотят выехать из страны, остается неизвестным, так как немцы, проживающие за рубежом, не обязаны регистрироваться в консульствах. По предварительным данным, речь идет о трехзначном числе, желающих покинуть страну. Они занесены в список на эвакуацию. Возможно расширение этого списка за счет лиц, имеющих двойное гражданство Германии и Ирана.

12 апреля министерство иностранных дел ФРГ призвало граждан Германии покинуть Иран и воздержаться от поездок в эту страну в связи с быстрым ухудшением обстановки в регионе. «Нельзя исключать, что эскалация может также затронуть воздушные, наземные и морские транспортные пути с соответствующими возможными ограничениями на въезд и выезд из Ирана», — подчеркнули в МИД ФРГ. (DW)