Страны Группы семи (G7) подтвердили обязательство не вводить ограничения на экспорт энергоносителей и энергетической продукции между участниками объединения. Об этом говорится в совместной декларации лидеров G7 по итогам видеоконференции.

«Мы вновь подтверждаем наше обязательство воздерживаться от экспортных ограничений на энергию и энергетические продукты между странами G7 и призываем всех производителей воздерживаться от введения запретов, которые могли бы усугубить напряженность на рынке», — говорится в документе.

Решение принято на фоне резкого роста цен и высокой волатильности на нефтяных рынках. По итогам встречи лидеры G7 также договорились начать скоординированное высвобождение через Международное энергетическое агентство (МЭА) 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из резервов в течение четырех месяцев. Значительные объемы дизельного топлива предполагается высвободить в первые 20 дней.

Накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа призвала Францию и Германию начать высвобождение чрезвычайных запасов дизельного топлива, предупредив, что в противном случае Вашингтон может ограничить его экспорт из США. Американская сторона добивалась от европейских союзников использования резервов для снижения мировых цен на топливо.