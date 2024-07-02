Принц Уильям и королева Камилла против визита Карла III в США. Об этом сообщает издание New Idea.

Недавно королевский эксперт Том Куинн рассказал, что Карл III хотел бы прилететь в Америку, чтобы навестить принца Гарри и Меган Маркл, а также их сына Арчи и дочь Лилибет. Накануне инсайдер New Idea заявил, что король Великобритании уже обсуждал частную поездку, однако принцу Уильяму и королеве Камилле не нравится эта идея.

«Уильям не может понять, почему Карл III хочет пойти на такой риск. Камилла против поездки по состоянию здоровья. Тур по Австралии в октябре будет слишком тяжелым для человека его возраста, больного раком, не говоря уже об эмоциональном трансатлантическом путешествии, чтобы навестить своего отчужденного сына», — заявил источник.

В апреле стало известно, что принц Гарри разорвал отношения с Великобританией. В документах, которые были опубликованы Регистрационной палатой, указано, что новым местом жительства младшего сына короля Карла III являются США. Эксперт по отношениям Луэлла Олдерсон заявила, что принц Уильям, вполне возможно, мог негативно отнестись к решению своего брата.