Королева Камилла и принц Уильям захотели исключить принца Гарри из завещания Карла III. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, когда принц Гарри прилетел в Великобританию, чтобы навестить отца, между ним и мачехой произошел конфликт. Королева Камилла обвинила принца Гарри в лицемерии и призвала его прекратить использовать королевскую семью для своих амбиций.

«Они хотят, чтобы Гарри лишили титулов, вычеркнули из линии престолонаследия и вычеркнули из завещания Карла III на $2 миллиарда. Принц Гарри уже стал изгоем во дворце. Они хотят сделать это официально», — заявил источник издания.

Королева Камилла терпела враждебность со стороны Гарри, который не принял ее ни как свою мачеху, ни как новую королеву.

У герцога Сассекского уже давно натянутые отношения с Камиллой Паркер-Боулз. В своих мемуарах принц Гарри не раз негативно высказывался о мачехе. Он заявил, что жена Карла III распространяет информацию о жизни королевской семьи журналистам. Кроме того, принц Гарри также признавался, что они с братом, принцем Уильямом, «умоляли» отца не жениться на Камилле.