В ходе четырехдневного государственного визита в Кению король Карл III столкнулся с требованиями репараций и извинений за колониальные злоупотребления Великобритании, пишет BRIEFLY со ссылкой на The New York Times.

Это первый визит короля в страну Содружества после его коронации, и он проходит в то время, когда многие кенийцы все еще осознают последствия британского колониального правления, продолжавшегося до 1963 года. В то время как старшее поколение требует признания и компенсации за историческую несправедливость, такую как пытки и принудительный труд, молодые кенийцы также призывают короля рассмотреть недавние обвинения в адрес британских войск, размещенных в Кении для обучения.

Король Чарльз стремится «признать более болезненные аспекты» общей истории стран. Визит также дает возможность Великобритании укрепить отношения с Кенией, ключевым союзником в неспокойном регионе. Поездка включает в себя государственный ужин, посещение военно-морской базы и экологическое мероприятие в честь лауреата Нобелевской премии мира Вангари Маатаи.