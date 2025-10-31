Брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю лишится своего титула и покинет свою резиденцию Royal Lodge, говорится в заявлении Букингемского дворца. Отныне принц Эндрю будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, уточняется в документе.

«Его Величество сегодня инициировал официальную процедуру лишения принца Эндрю титулов, званий и почестей, — говорится в заявлении Букингемского дворца. — До настоящего времени аренда Royal Lodge обеспечивала ему юридическую защиту для дальнейшего проживания там».

В канцелярии дворца сообщают, что «принцу Эндрю направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и теперь он переедет в другое частное жилье. Эти меры сочтены необходимыми несмотря на то, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения».

В последние недели Эндрю находился под все возрастающим давлением в связи со своими связями с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления и покончившим с собой в американской тюрьме. Эндрю отрицает все обвинения в свой адрес.

На этой неделе появились новые подробности его отношений с Эпштейном.

Стало известно, что принц Эндрю принимал Эпштейна, его подругу Гислейн Максвелл и американского продюсера Харви Вайнштейна (также впоследствии осужденного за сексуальные преступления) в своем доме Royal Lodge во время празднования 18-летия принцессы Беатрис в 2006 году.

Встреча проходила именно в частной резиденции принца, а не в Виндзорском замке, как сообщалось ранее. Эти новые факты снова поставили вопрос о том, что связи принца и Эпштейна, судя по всему, были теснее, чем Эндрю заявлял ранее.

В заявлении Букингемского дворца подчеркивается: «Их Величества желают ясно заявить, что их мысли и глубочайшие соболезнования были и остаются с жертвами и пострадавшими от любых форм насилия».