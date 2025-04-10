Визит к понтифику ранее не анонсировался: официальный государственный визит британской королевской четы в Ватикан был отложен, поскольку Франциску после тяжелого воспаления легких прописали двухмесячный отдых. Встречу подтвердили только в среду утром — это был третий день королевского визита в Италию. Король с королевой встретились с понтификом днем в этот же день в Casa Santa Marta (Доме Святой Марфы) в Ватикане. Фотография встречи, которая длилась 20 минут, была опубликована Ватиканом в четверг утром.

В Букингемском дворце сообщили, что Чарльз и Камилла «были рады, что Папа чувствует себя достаточно хорошо, чтобы принять их, и что у них была возможность лично выразить свои наилучшие пожелания».

Это была и встреча двух глав церквей: как монарх Великобритании, Карл возглавляет Англиканскую церковь, которая отделилась от Католической церкви в 1534 году. Ранее Франциск и принц Чарльз встречались дважды — в 2017 и 2019 годах, когда Чарльз еще не был королем Карлом.

Ранее в тот же день король встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а потом вместе с женой посетил парламент, где выступил с речью и призвал укреплять военное партнерство и защищать общие европейские ценности. (bbc.com)