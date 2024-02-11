Король лечится от рака (какого именно типа — не разглашается), и в настоящее время находится в своем поместье в Сандрингеме.

Болезнь его была обнаружена, когда он проходил лечение от увеличенной простаты в январе. Представители королевской семьи подтвердили, что это не рак простаты.

В благодарственном послании британский написал: «Приятно слышать, что рассказ о моем собственном диагнозе помог повысить общественную осведомленность и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире».

«Я всегда восхищался их неустанной заботой о других и преданностью своему делу, а теперь восхищаюсь еще больше благодаря моему личному опыту», — добавил он.

Король отказался от всех общественных мероприятий на время лечения, а старшие члены королевской семьи, включая королеву Камиллу и принца Уэльского, взяли на себя некоторые его обязанности. (bbc.com)