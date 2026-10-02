Второй день этапа Кубка мира по плаванию в Баку завершился рекордным результатом Егора Корнева.

Как передает İdman.Biz, в финальной сессии во Дворце водных видов спорта были разыграны награды в десяти дисциплинах.

Главным событием дня стал заплыв на 100 метров вольным стилем. Российский пловец Егор Корнев показал результат 44,84 секунды и повторил мировой рекорд австралийца Кайла Чалмерса. Австралиец Кайл Чалмерс преодолел дистанцию за аналогичное время на этапе Кубка мира в октябре 2021 года в Казани.

Для Корнева это третья медаль на турнире. В четверг он стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем, установив рекорд России, а в пятницу победил на дистанции 50 метров на спине.

Представительница Азербайджана Фатима Алкеремова выступила в финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием и заняла седьмое место.

У мужчин победителями второго дня также стали Люк Барр на 200 м комплексом, Хайян Цинь на 50 м брассом и Цзюньэр Чэнь на 200 м баттерфляем.

В женских соревнованиях золотые медали завоевали Юй Итинг на 400 м комплексом, Шивон Хоги на 200 м вольным стилем, Маррит Стенберген на 100 м на спине, Рос Ваноттердейк на 50 м баттерфляем и Мона Макшерри на 100 м брассом.

Этап Кубка мира проходит в Баку 1-3 октября. В соревнованиях принимают участие 216 спортсменов из 44 стран. Азербайджан представлен 15 пловцами.