Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем третьего этапа квалификации Гран-при Японии «Формулы-1». Свой лучший круг он проехал за 1 минуту 26,983 секунды. Гонка проходила на трассе «Судзука».

На втором месте расположился британец Ландо Норрис — пилот McLaren. Он отстал от своего соперника на 0,012 секунды. Третьим квалифицировался Оскар Пиастри (+0,044), который также является гонщиком McLaren. В топ-5 также вошли гонщик Ferrari Шарль Леклер (+0,316) и пилот Mercedes Джордж Расселл.

Юки Цунода, который заменил новозеландца Лиама Лоусона в составе команды «Формулы-1» Red Bull, не прошел на третий этап, закончив квалификацию на втором сегменте на 15-м месте. Лиам Лоусон, который в итоге выступал за Racing Bulls, оказался на 14-м месте. (kommersant)