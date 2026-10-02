Грузия и Турция на паритетных началах откроют новые учебные заведения, упростят процедуры признания дипломов, запустят программы обмена для студентов и исследователей, а также активизируют преподавание грузинского и турецкого языков. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое сегодня в Тбилиси подписали глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе и его турецкий коллега Юсуф Текин.

Соглашение создает правовую основу для расширения сотрудничества между образовательными системами двух стран. По данным грузинского ведомства, для контроля за его реализацией создадут совместную рабочую группу под председательством министров.

Документ охватывает профессионально-техническое образование, обмен опытом между преподавателями, внедрение новых технологий, совместные научные исследования и механизмы контроля качества образования.

При этом турецкий министр придал соглашению гораздо более широкий политический смысл, связав сотрудничество в сфере образования с перспективами демократии и мира в регионе.

«Мы не смотрим на эти отношения исключительно сквозь призму экономики. Мы видим в них связь, которая решительно отстаивает мир, права человека и демократию в нашем регионе… Мы верим, что сотрудничество в сфере образования станет тем самым шагом, который сегодня, завтра и навсегда положит конец войнам и нарушениям прав человека в регионе», — цитирует Текина пресс-служба турецкого министерства.