Кортеж Владимира Путина в поездке в Челябинскую область на учения сопровождал военный вертолет — это следует из видео, опубликованного водителем, который стоял в пробке. На кадрах видно, как людей не пускают на трассу, по которой проносится большой кортеж машин, а над ним летит военный вертолет. Ранее стало известно, что во всей Челябинской области решили ограничить на трое суток движение по федеральным трассам. Как сообщает Росавтодор, временное ограничение для всех машин ввели с 00:00 2 октября по 00:00 5 октября. Меры связаны с военными учениями и визитом Путина.

В мае во время официального визита в Казахстан кортеж Путина в Астане сопровождали бронированный автомобиль с местом для пулеметчика на крыше и машина с системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Всего лимузин Путина окружали два десятка автомобилей и 14 мотоциклов, а возле Дворца независимости были расставлены военные с автоматами. В начале сентября в ходе поездки Путина во Владивосток в его кортеже заметили пикап с зенитным пулеметом.

Служба государственной охраны Казахстана сообщала, что во время визита Путина в Астане вводились временные ограничения движения транспорта, а в рамках особого режима использовались «ресурсы специальных государственных, правоохранительных органов и вооруженных сил, в том числе военной авиации и техники».

В начале мая источники Financial Times рассказали, что Федеральная служба охраны (ФСО) в последние месяцы резко усилила меры безопасности вокруг Путина. По данным собеседников издания, он стал чаще проводить время в подземных бункерах из-за усилившихся опасений за свою жизнь в связи с возможной попыткой покушения или госпереворота. (themoscowtimes.com)