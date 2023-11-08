За прошедшие сутки, 7 ноября, авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, бойцы ракетных войск не отставали от пилотов. Они поразили 7 артиллерийских средств, 2 пункта управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, 2 радиолокационных станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В то же время захватчики нанесли 6 ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданских. Жилые дома и другая гражданская инфраструктура также пострадали.